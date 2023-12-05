الصحة: علاج 197 ألف مواطن مجانًا عبر القوافل الطبية خلال نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ197 ألفًا و646 مواطنًا من خلال 147 قافلة طبية تم تنفيذها خلال نوفمبر الماضي، ضمن مبادرة (100 يوم صحة)؛ لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم إجراء 27 ألفًا و988 تحليلًا معمليًا وأشعة، وتحويل 1129 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع المحافظات؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بأماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة.

من جانبه، قال رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي الدكتور محمد النادي إن هذه القوافل تهدف للتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 10 آلاف و488 مواطنًا بمحافظة أسوان، و11 ألفًا و948 مواطنًا بأسيوط، و12 ألفَا و949 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية.

كما تم الكشف على 3 آلاف و529 مواطنًا بالإسماعيلية، و3 آلاف و993 مواطنًا بالأقصر، و2064 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 ألفًا و181 مواطنًا بالبحيرة، و11 ألفًا و923 مواطنًا بالجيزة، و5 آلاف و954 مواطنًا بالدقهلية، و2825 مواطنًا بالسويس، و12 ألفًا و578 مواطناً بالشرقية، و9 آلاف و962 مواطنًا بالغربية، و7 آلاف و404 مواطنين بالفيوم و6 آلاف و429 مواطنًا بالقاهرة.

بدوره، أوضح مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية الدكتور محمد غباشي أنه تم تقديم الخدمة الصحية لـ9 آلاف و698 مواطنًا بالقليوبية، و9 آلاف و347 مواطنًا بالمنوفية، و11 ألفًا و115 مواطنًا بالمنيا، و4 آلاف و26 مواطنًا بالوادي الجديد، و15 ألفًا و607 مواطنين ببني سويف.

كما تم تقديم الخدمة الصحية لـ1606 مواطنين بجنوب سيناء، و10 آلاف و338 مواطنًا بدمياط، و8 آلاف و911 مواطنًا بسوهاج، و3 آلاف و927 مواطنًا بقنا، و5 آلاف و390 مواطنًا بكفر الشيخ، و3 آلاف و454 مواطنًا بمطروح.