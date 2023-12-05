منتجات "الإنتاج الحربي" تُزين معرض إيديكس للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي وأ ش أ:

تصوير- هاني رجب:

زينت منتجات المصانع الحربية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" والمقام حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر حتى 7 ديسمبر الجاري.

ويزخر الجناح الخاص بالوزارة بالكثير من المعروضات العسكرية والتي تشمل ذخيرة وأجهزة إلكترونية وقنابل وأسلحة متنوعة بين مسدسات وبنادق آلية ومدرعات وأنظمة مراقبة.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط في جولة داخل جناح معروضات وزارة الإنتاج الحربي، منتجات (مصنع 10 الحربي) المعروضة ضمن إيديكس 2023، وخرطوش الصيد وأعيرة مختلفة، وخرطوش مطاطي ومكوناته، وعربة التطهير ARS-2 (بحثي)، كما يعرض مصنع 18 الحربي المواد القاذفة (بارود ــ وقود صاروخي)، ومفرقعات قليلة الحساسية (شرائح pdx)، والمفرقعات الجيلاتينية.

ومن منتجات مصنع 81 (التميز)، الذخيرة عيار 105 مم ( سابو / ش ف / ح ج )، والذخيرة عيار 120 مم ( سابو / تدريب )، والذخيرة عيار 115 مم ( ش ف / سابو عمليات مطور )، والذخيرة عيار 122مم ش ف (عبوة مخفضة ـ عبوة كاملة) د- 30، والذخيرة عيار 130 مم ش ف (عبوة مخفضة ــ عبوة كاملة)، والذخيرة عيار 155مم (M107) مع الهاوتزر 155مم ( أ2 – أ3) / 39 عيار، والذخيرة عيار 155 مم ( K310-K307 ) مع الهاوتزر 155مم (أ5)/ 39 عيار، وبمب الهاون عيار 120 مم ( ش ف / دخان )، والصاروخ عيار 107 مم ش ف، وألغام م د ( ط 80) – قوالب النسف، وقذيفة الأعماق الصاروخية عيار 375 مم ( دولفن + نورس ) (بحثي)، والذخيرة 105مم حشوة جوفاء (بحثي).. ومن مصنع 100 الحربي عينات الصلب المدرع.

كما يعرض (مصنع 144 الحربي) نظام الإعاقة الإلكترونية على الطائرة بدون طيار، الرادار الأرضي سالم، ونظام التعارف المصري المؤمن IFF، والرادار الثنائي، ويشمل الجناح منتجات مصنع 200 الحربي وهي المركبة المدرعة سيناء 200 بعد إعادة تركيب المحرك الجديد قدرة 360 حصان، وتعديل المحتوى الداخلي للمركبة (بحثي)، والهاوتزر عيار 155 مم K9، والهاوتزر عيار 155 K10، ومركبة M548، وتجهيز الأرتال على المركبة MRAP CAT-2 ( خارجي).

ويعرض (مصنع 270 الحربي)، مقذوف 76 مم المسيل للدموع، ومقذوف (76) مم هوت دوج قاذف دخان عيار 66مم، وعبوة دخان أبيض صغيرة ومتوسطة، والكبسولات الطرقية + مقذوف 38، والمشاعل الضوئية الملونة المطورة، ومولدات الدخان الملون، ومحدثات الصوت، والرأس الحربية للمقذوف ب ج 7 حارق ، والأنابيب الكاشفة، والشحنة المضيئة للصاروخ الفلاج.

وتتضمن منتجات (مصنع 300 الحربي) المسدس عيار 9مم حلوان، والمسدس المطور عيار 9مم موديل حلوان 920، والبندقية الآلية عيار 7.62× 39مم، والبندقية الآلية المطورة عيار 7.62× 39مم، والرشاش متعدد الأغراض عيار 7.62×51مم EGMG، وقاذف القنابل الفردي عيار 40مم، وقاذف القنابل الآلي عيار 40مم، وقاذف القنابل السداسي عيار 40مم.

كما يتم عرض الذخيرة عيار 9×19مم (برابليوم ـ لوجر ـ فشنك)- 9×17مم قصير، والذخيرة عيار 7.62 × 39مم ( عادة ــ ثاقب ــ كاشف )، والذخيرة عيار 7.62×51مم ( عادة ـــ كاشف ــ فشنك ) ، والذخيرة عيار 23×152مم ( ش ف ح ك ــ ث م ح ك )، والقنابل عيار 40×53مم سرعات عالية ( ش ف ــ تدريب )، والقنابل عيار 40 ×46مم سرعات منخفضة ( ش ف ــ تدريب )، وبوادئ الذخيرة عيار (105مم ـــ 120مم ــ 155مم )، ومفجرات أنواع.

وفي السياق، يعرض مصنع 999 الحربي) الهاون عيار 120مم، والقاذف الصاروخي المتعدد عيار 107 مم طراز ( RL812/TLC )، وذخيرة عيار مصغرة 4.5مم (بحثي)، والمفرقعات العجينية (بحثي).

وتعرض إدارة الأسلحة والذخيرة م/300 ، البندقية الآلية عيار 7.62×39 مم المطورة 47 ــ AK ، والمسدس عيار 9مم حلوان المطور ، وقاذف القنابل الفردى عيار 40مم ، وقاذف القنابل الألى عيار 40مم ، ومنظمة المراقبة الكهروبصرية المصرية 44 ـــ RBW بينما تعرض الكلية الفنية العسكرية منظومة إنشاء جداول الرمي لذخائر المدفعية (الضرب غير المباشر)، ومنظومة الكلاب الحربية ، وتشمل منتجات مركز البحوث الفنية ق.م، منظومة حماية مراكز القيادة المتحركة ضد الأسلحة الموجهة بالليزر، ومنظومة خداع الأسلحة الموجهة بالليزر.

ومن منتجات الدفاع الجوى م/144، منظومة توليد النبضة الكهرومغناطيسية الموجهة عالية القدرة عل العربة تمساح (3) ، ومنظومة رادار مراقبة جوية مثبتة على عربة دفع رباعي، ومنظومة الطائرة الهدفية ( عرابى -1 ) المطورة ، ومركز قيادة كتيبة رادار ( Mini-RB ) ، ومركز قيادة كتيبة صار ( MOT ) ، وتتضمن منتجات إدارة المشاة، وحقيبة ضبط وتنسيق الأسلحة الصغيرة بالليزر.

ويضم المعرض في دورته الثالثة 22 جناحاً دوليا من: الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر، وذلك لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح.

كما يضم معرض "إيديكس 2023" عددًا من كبريات الشركات المتخصصة في كافة المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن، وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي، والدفاع الساحلي، وبناة السفن، والصيانة والإصلاح، والأمن السيبراني، وأنظمة الصواريخ، والأنظمة الذاتية وغير المأهولة، والقفز بالمظلات، والإنزال الجوي، والاتصال عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة البحث والإنقاذ، وأنظمة المراقبة، والمعدات التكتيكية، ومعدات التدريب والمحاكاة، وغيرها من القطاعات، مما يوفر فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في مختلف المجالات من خلال المعرض.