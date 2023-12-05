مايا مرسي من "كوب 28": ما يحدث في فلسطين "انهيار لمنظومة الأمن الإنساني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي إن ما يحدث في فلسطين هو انهيار لمنظومة الأمن الإنساني، مطالبة بحق المرأة الفلسطينية الأساسي وهو حقها في الحياة .

جاء ذلك خلال مشاركتها - كمتحدث رئيسي - في الحدث الجانبي الذي أقيم على هامش مؤتمر الأطراف 28 المنعقد حاليا بدبي، تحت عنوان (الروابط بين العنف ضد المرأة وتغير المناخ: أهمية الاستثمار في استراتيجيات الوقاية)، والذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويأتي في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطه المناهضة للعنف ضد المرأة .

شهدت الفعاليات، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، ونورة السويدي مدير عام الاتحاد النسائي العام وعضو المجلس التنفيذي عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، تحية تقدير واعتزاز إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتيبي أم الامارات، على الجهود التي تقوم بها في مختلف المجالات؛ من أجل تمكين المرأة .

وأشارت إلى المعاناة التي تعيشها المرأة الفلسطينية وأطفالها في ظل الأوضاع الصعبةـ التي تمر بها غزة حالياً، وتحرمهم من أقل حقوقهم في الحصول على الاحتياجات الضرورية للحياة كالمياه النظيفة والصرف الصحي، والغذاء والدواء وتوفر سبل العلاج.

وقالت: "إذا كنا نجتمع هنا في مؤتمر المناخ من أجل مناقشة قضية البيئة وتغير المناخ، فمن المؤكد أن ما تتعرض له غزة لا يؤثر فقط على البشر هناك ولكنه يؤثر أيضاً على البيئة والمناخ وبالتالي فهو يؤثر على العالم أجمع".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه لا يمكننا أن نتكلم عن مستقبل أفضل للعالم، وغزة تشهد اليوم مرور 60 يومًا من الدمار والهلاك وقتل الأبرياء من النساء والأطفال وكبار السن، قائلة "إن رؤية أطفال غزة وقد انهارت أحلامهم للمستقبل وهم يعيشوا كل هذا الفقد والدمار بشكل يومي، يجعلنا نقول أن ما يحدث في فلسطين هو انهيار لمنظومة الأمن الإنساني".

وأضافت "إذا كان تعريف الأمن الانساني بأنه الحق في الحياة، وحق الامن الشخصي والحق في التنمية وفي مستقبل أفضل للأفراد، فان هذا يجعلنا نتسائل أين هو الأمن الإنساني للمرأة الفلسطينية؟ ،لذلك نطالب من هنا بهذا الحق من أجل المرأة الفلسطينية والتي تنتهك جميع حقوقها وأهمها الحق الأساسي وهو الحق في الحياة في ظل هذا العدوان غير الإنساني على الأراضي الفلسطينية".