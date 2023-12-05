قوات الدفاع الجوي تنظم منتداها العلمى الأول على هامش "إيديكس 2023"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت قوات الدفاع الجوي ، منتداها العلمى الأول ، على هامش فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (إيديكس 2023)تحت عنوان (التحديات – المسيرات الجوية – نظرة إلى المستقبل ) وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة قوات الدفاع الجوي للدول الشقيقة والصديقة ووفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين وممثلي كبريات الشركات العالمية في مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوي.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية في مختلف المجالات العسكرية.

وألقى قائد قوات الدفاع الجوي الفريق محمـد حجازى كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة في المنتدى..مؤكداً على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في التواصل وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات التي تسهم في مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوي لمجابهة التهديدات المحتملة.

وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات التي شملت إدارة جلسة علمية بحضور عدد من رؤساء الجامعات تم فيها استعراض أبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المستخدمة فى كافة التطبيقات العلمية والعملية أعقبه عرض تقديمي لقوات الدفاع الجوى تناول التحديات الجوية الحديثة والتطور التكنولوجي والنظرة المستقبلية ، كذلك عرض منتجات الشركات المصرية لأنظمة ومعدات الدفاع الجوي وأنظمة مجابهة الأسلحة غير النمطية بالإضافة إلى عروض منتجات الشركات المشاركة بالمنتدى.

كما تضمنت الفعاليات حلقة نقاش لممثلى الوفود الأجنبية تناولت أساليب مجابهة التهديدات غير التقليدية الحديثة فى ضوء تطوير الإمكانيات المتاحة وأساليب الاستخدام علاوة على الاستفادة من التطور المستمر في مجال أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.