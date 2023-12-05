رئيس الوزراء: تكليفات رئاسية واضحة بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، اليوم الثلاثاء، لمتابعة إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر، بحضور وزير النقل المهندس كامل الوزير، والسياحة والآثار أحمد عيسى، واللواء بكر الشربيني مُمثلًا عن إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، واللواء شريف بدوي مُمثلًا عن قطاع أمن المنافذ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال مدبولي "إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف شديد الأهمية، حيث تم إصدار قرار في أغسطس 2022 بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانيء البحرية، والذي نص على إنشاء نافذة رقمية موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحري إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة".

ومن جهته، أشار المهندس كامل الوزير إلى أنه تم إنشاء النافذة الرقمية التي يتم تشغيلها وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها من قِبل قطاع النقل البحري، موضحا أن هذه النافذة بها موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من يمثله "الوكيل الملاحي" إنشاء حساب على النافذة وإدخال بيانات اليخت والركاب والطاقم والوثائق المطلوبة ليتم إرسالها إلكترونياً للجهات المعنية بإنهاء الإجراءات.

وقال "إن الوزارة انتهت من اتخاذ مجموعة إجراءات تنفيذية للترويج وجذب سياحة اليخوت الأجنبية، ومن بينها إتاحة النافذة الرقمية للعمل باللغتين العربية والإنجليزية، وتم النشر على موقع قطاع النقل البحري".. وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بإضافة عدد من اللغات الأخرى، منها الفرنسية والأسبانية.

وأضاف وزير النقل أنه تم إعداد أفلام دعائية للترويج للموانئ والمراين السياحية، والاشتراك في عدة معارض بهدف الترويج لجهود الدولة لتسهيل إجراءات وصول ومغادرة اليخوت السياحية إلى الموانئ والمراين المصرية، مبينا أنه يتم العمل على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإعداد أفلام دعائية بأكثر من لغة ونشرها في الدول الأجنبية والعربية للترويج لسياحة اليخوت في مصر.

ولفت إلى أن وزارة النقل أعدت بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال "الهيئة العامة للتخطيط العمراني" خريطة مُوضح عليها مواقع الموانئ والمراين السياحية القائمة حالياً، وكذا المواقع المُخطط إنشاؤها التي تصلح لإقامة مراين عليها بالسواحل المصرية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لجذب اليخوت إلى المقاصد السياحية في مصر، خاصة في ظل التيسيرات والمحفزات التي أقرتها مصر في الفترة الأخيرة، حيث وضعت الوزارة خطة ترويجية مهمة لجذب أقطاب هذه السياحة؛ منها تنظيم رحلات لأشهر العاملين في هذا القطاع والاستعانة بأهم الخبراء به.