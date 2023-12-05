شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب بقرار مجلس الأمن برفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2714 الصادر في الأول من ديسمبر 2023 بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام 1992، وهو ما يمهد لتمكين الحكومة الصومالية من مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

هذا، وأعادت مصر التأكيد على التزامها الثابت بدعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في استعاده الأمن والاستقرار وتعزيز سبل التنمية في دولة الصومال الشقيقة، وبما ينعكس ايجابيًا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.