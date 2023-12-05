شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية لليوم السابع: إيديكس منصة مهمة لتعزيز التعاون مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، تعليقا على المشاركة الكورية في معرض إيديكس لصناعات الدفاع في القاهرة، إن هناك 8 شركات دفاع كورية تشارك في الدورة الحالية من المعرض.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه على ثقة بأن معرض إيديكس 2023 سيكون منصة مهمة لتعزيز التعاون بين كوريا ومصر في مجال الصناعات الدفاعية، لافتا إلى أن هناك تعاون كبير بين مصر وكوريا الجنوبية بالفعل.

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023» خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة .

ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية ، ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.