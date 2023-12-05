شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": مسيرة سمير غطاس لم تخل من إثارة الجدل بأكاذيبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين ، مزاعم سمير غطاس والتي تحدث خلالها دون الاستناد إلى دليل عن اشتراط أخذ تأشيرة إسرائيل لعودة المصريين من غزة، وهو ما نفته وزارة الخارجية.

واكد " عدلي " أن مسيرة سمير غطاس لم تخلو على مدار تاريخه السياسي من إثارة الجدل والسعي للشو السياسي ، فكلما وجد فرصة للظهور خرج علينا بأكذوبة جديدة وكان آخرها مزاعمه التي قالها أمس، مشدداً على أن تصريحات سمير غطاس تمثل خطرًا كبيرًا ومساس بالأمن القومي المصري، فضلا عن أنها محاولة لانتقاص من السيادة المصرية التي دللت المواقف والأزمات على قدرة الدولة المصرية على حمايتها.

وثمن "عدلى" الرد السريع من وزارة الخارجية المصرية على تلك الادعاءات التي روج لها عمرو أديب وسمير غطاس، منوها إلى أننا نمر بتوقيت حرج وتحاك مصر مخططات كبيرة، ويجب على كل وطني منتمي لهذا الوطن أن يتوخى الحذر وأن يكون مسؤول عن كل كلمة ومعلومة يقولها.

ولفت رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين إلى أن الدولة المصرية لا زالت تخوض معركة الوعي ومواجهة حرب الشائعات التى تسستهدف استقرار البلاد والترويج لمعلومات مغلوطة حول مختلف القطاعات ، مشيراً إلى ان المواطن يبقى حائط الصد الأول في هذه المعركة بفضل وعيه وتنمية فكره.