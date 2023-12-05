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الصحة الفلسطينية: 16248 شهيدا منذ بدء العدوان على قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة الفلسطينية عن وصول عدد الشهداء إلى 16248 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

 

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

 

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين فى غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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