شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 16248 شهيدا منذ بدء العدوان على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة الفلسطينية عن وصول عدد الشهداء إلى 16248 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين فى غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.