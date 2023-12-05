شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض حظر تأشيرات على الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الخارجية الأمريكية، إنه سيتم فرض أول حظر على التأشيرات بموجب السياسة الجديدة على المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية اليوم.

وأضافت الخارجية الأمريكية خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن أمريكا ستتخذ خطوات اليوم لفرض حظر على تأشيرات الدخول للأفراد الذين يساهمون في أعمال العنف في الضفة الغربية وسيتأثر عشرات الأفراد وأفراد أسرهم.

وتابعت الخارجية الأمريكية، أنه سيتم إخطار أي مواطن إسرائيلي لديه تأشيرة أمريكية حالية ومستهدف في إطار هذا البرنامج بأن تأشيرته ألغيت.