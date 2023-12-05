شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تعلن تأثر خدماتها الرقمية بسبب تعطل الإنترنت فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النيابة العامة عن تأثر بعض الخدمات الرقمية التي تقدمها لجمهور المواطنين بسبب تعطل الإنترنت فى بعض مناطق مصر، وسوف يستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء الشركة من إصلاح العطل.

وقالت فى بيان لها: "في ضوء ما أعلنت عنه الشركة المصرية للاتصالات من تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية، نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية تعلن النيابة العامة عن تأثر بعض الخدمات الرقمية التي تقدمها الجمهور المواطنين، بذلك العطل، وسوف يستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء الشركة من إصلاحه".