"مستشار الوزير اتكلبش".. أحمد موسى يكشف كواليس ضبط شبكة فساد بوزارة التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن كواليس ضبط شبكة فساد بوزارة التموين، موضحًا أن الدولة وأجهزتها تتحرك لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، إضافة إلى أن الدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب.

وقال موسى: "لو هتخبي السكر والزيت والأرز الدولة مش هتسيبك".

وأضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: أن هناك خللًا في ملف السكر ومن قبله الأرز ومن قبله الزيت، ومن قبله جميع السلع، منوها إلى أن هناك شكاوى كثيرة من المواطنين.

وأكد موسى، أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، مشيرا إلى أن التحقيق يتم الآن في نيابة أمن الدولة العليا، قائلا: "مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، وتم ترقيته من كام شهر".

وأضاف موسى: مستشار وزير التموين، مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن المفاجأة أن وزير التموين، خرج منذ أيام وأكد أن المشكلة في التوزيع.

وأكد موسى، أن "المتهمين في شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين".

ولفت إلى أن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضُبطت في أحد مصانع التعبئة، في حين أمرت النيابة العامة بطرح 590 طن سكر و54 طن من الزيت و18 طن من الأرز بالسعر الرسمي للمواطنين بعد ضبطهم.