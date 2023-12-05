توطين التكنولوجيا.. مسئول بـ"علوم الفضاء": القمر الصناعي "سات 2" نقلة نوعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن إطلاق القمر الصناعي سات 2، هو نتاج اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 التي أبرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الصيني، والتي أحدث مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين.

وأضاف النهري خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: أن "الرئيس السيسى له ثقل دولى كبير، ومهتم بغزو الفضاء ويعلم أهمية أن يكون لمصر قمر صناعى، وأهم عائد من إطلاق القمر الصناعى هو توطين تكنولوجيا الفضاء بيد المصريين".

وتابع النهري: "القمر يعتبر نقلة نوعية كبيرة، وله العديد من المهام، وذات إمكانيات عالية، ويساعدنا في أشياء كثيرة، ويقوم بتصوير الأرض من الفضاء بصور ذات دقة عالية، فضلا عن استخداماته في مراقبة المحاصيل الزراعية وتخطيط المدن واستكشاف الموارد المعدنية والحصول على صور فضائية للمياه الجوفية، وتحديد الموارد المائية السطحية ومكافحة الإرهاب وحفظ الأمن القومي".