مستشار الرئيس الفلسطيني: لا يمكن فصل مستقبل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: إن الشعب الفلسطيني يعاني من القصف والإبادة الجماعية منذ أكثر من شهرين، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني بشكل عام وليس قطاع غزة بشكل خاص، ولذا تحاول إسرائيل استخدام كل الوسائل الممكنة لإبادة الشعب الفلسطيني كله.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مساء الثلاثاء: إن إسرائيل تدعي أنها تستهدف حركة حماس فى قطاع غزة، والحقيقة أنها تستهدف كل الشعب الفلسطينى والوجود الفلسطيني والمعنى الفلسطينى بأرض فلسطين، مبينا أن الإحتلال يستفيد من وجود حركات أو فصائل مقاومة لكى تروج للعالم أنها فى حالة دفاع مشروع عن النفس.

وأردف الهباش: إن مستقبل قطاع غزة هو مستقبل كل فلسطيني، ولا يمكن فصل مستقبل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد وقضية واحدة، وأن أي حديث عن سلام يجب أن يكون ضمن إطار الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح الهباش أن الحديث عن مستقبل غزة لا يمكن أن يتم قبل وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، مؤكدا أن الأولوية الآن هي وقف المجازر في غزة ووقف نزيف الدماء بين أبناء الشعب الفلسطيني.