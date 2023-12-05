شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: قطع فى طريق مرسى علم ـ ادفو عند كم 35 بسبب السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر) ونتج عن ذلك قطع فى طريق مرسى علم / ادفو عند كم 35 ، كم 55 اتجاه إدفو بالاضافة الى قطع فى طريق مرسى علم / برنيس عند كم 70 أبو غصون جنوب مرسى علم.

وتابع البيان: وانه على الفور تم التنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر وتم غلق طريق(مرسى علم / إدفو ) ، غلق طريق (مرسى علم / برنيس) كما تم الدفع بالمعدات وفرق الصيانة باتجاه مرسى علم لإجراء اعمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.