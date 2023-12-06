شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة ناعيا الراحلة ناهد فريد شوقى: أثرت العمل السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعي المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه ، ببالغ الحزن والأسى المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقى ، والتى وافتها المنية صباح اليوم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة المنتجة الكبيرة التي أثرت العمل السينمائى والتلفزيونى بالعديد من الاعمال الهامة والخالدة التي انتجتها أو شاركت في انتاجها ، وتتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.