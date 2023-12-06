شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجنازة على نجل الطبلاوى ظهر الغد فى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة القراء وفاة القبطان بحرى محمود الطبلاوى، نجل المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوى قارئ الإذاعة والتليفزيون ونقيب قراء القرآن السابق عن عمر يناهز 57 عاما.

وقال المحاسب إبراهيم الطبلاوى (نجل الشيخ): الوفاة جاءت طبيعية بالمنزل وكان قد مرض قبلها لمدة أسبوعين. وسيصلى على الجثمان ظهر غدا الأربعاء بمسجد د. مصطفى محمود بالمهندسين وستقام ليلة العزاء فى نفس اليوم بقاعة الصفا بمسجد المشير محمد حسين طنطاوى.

أضافت النقابة إن نقابة قراء القران الكريم برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- إذ تنعى الفقيد رحمه الله وتدعو له بالرحمة والغفران.

من جانبه، قال الشيخ محمد حشاد نقيب القرآن: لقد لحق الفقيد بوالده والنقابة إذ تتقدم بخالص العزاء والمواساة للعائلة الكريمة وتدعو الله تبارك وتعالى لهما الرحمة والغفران وأن يشفع فيهما القرآن وسيدنا النبى العدنان. سائلين المولى عز وجل أن ينزل السكينة على أسرته ونتقدم بخالص العزاء فى ابن شيخنا الراحل الراحل وإلى العائلة جميعهم ونخص منهم المحاسب إبراهيم والشيخ محمد محمد الطبلاوى.