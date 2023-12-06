شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"اكسترا نيوز": قبل أى قرار لتطوير التعليم سيكون هناك حوار مجتمعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير التعليم سيتم على مراحل، وقبل أي قرار سيكون هناك حوار مجتمعي، ثم مشروع قانون، ثم يعرض على مجلس النواب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الطالب سيدرس ساعات دراسية وليست فصولا دراسية، هذه محددات عامة، لكن استعنا بأساتذة من المركز القومي للامتحانات والمركز القومي للبحوث، ودرسنا نظم التعليم في العالم.

ولفت إلى أن التعليم العالي شريك في تطوير منظومة التعليم، وسنعلن أنا ووزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي محددات شكل التعليم الجديد، ثم نقدم مشروع القانون معا.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك فارقا بين التسريب والغش في امتحانات الثانوية العامة، فالتسريب هو معرفة أسئلة الامتحان قبل توزيعه على الطلاب في اللجنة في الساعة التاسعة.

وأضاف أن التسريب لم يحدث بعد العام 2016، والسبب في ذلك أن هناك جهة سيادية تطبع الأسئلة، لكن تداول الامتحان بعد بداية اللجان فهذا أمر وارد، موضحا أنه أصبح هناك باركود لكل ورقة إجابة، وإذا تم تسريب الاختبار من أي ورقة إجابة يمكن معرفة الطالب الذي صورها في دقائق، وكذلك في البابل شيت صممنا 2 باركود، أحدهما على الأسئلة والثانية على البيانات.