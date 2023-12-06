شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حملة السيسى: نثق فى قدرة المصريين على الاختيار.. ونسبة التصويت تحمل رسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إننا نثق في قدرة المصريين على الاختيار الجيد، وكذلك قدرتهم على التقييم، مردفا: "لدينا ثلاث مرشحين أفاضل لهم سجل وطني ونحترمهم وطنيا وإنسانيا.. وعندنا خِصم آخر هو أرقامنا السابقة".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أننا نرى أن التصويت في هذه المرة لها دلالات متخطية مجرد رئاسة الجمهورية، موضحا أن المنطقة كلها تمر بظروف دقيقة جدا، فهناك رسائل معينة مهم أن تكون موجودة وواضحة.

ولفت إلى أن الحدود الغربية والجنوبية وشمال شرق مضطربة، وكذلك سوريا واليمن بهما اضطراب، ومصر الآمنة والمؤمن حدودها ليست مسألة وليدة الصدفة، ولكن ورائها جهد كبير وإرادة حقيقية من أطراف كثيرة، على رأسها رئيس الجمهورية وله سجل حافل من الوطنية وحمل شرف العسكرية المصرية، وتحترمه المؤسسات وله فكره وتقديره، مردفا: "الرسالة المرادي خمسة مليون غير الخمسين مليون، فكلما زاد التصويت الشعبي كلما كانت تلك رسالة بأن اتجاه مصر في القضايا الإقليمية المحيطة بها هو محل تأييد من المصريين".

وتابع المستشار محمود فوزي: "اعتبرنا مقولة إن الرئيس ناجح ناجح دي بالنسبة لنا دعاية سلبية"، لافتا إلى أن كل المرشحين أفاضل ونحترمهم ونقدرهم، معلقا: "التنافس مع مرشح له سجله، ولما تقدم نفسك للناس اول مرة غير لما الناس تكون عارفاك وشاهدة على إنجازاتك، ودي مش في مصر بس بل في العالم كله".