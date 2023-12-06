شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسى وأوكرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء على 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني، ويأتي ذلك إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، وأن الكمية تتضمن 60 ألف طن قمح أوكراني، و120 ألف طن قمح روسي وفترة شحن من 26 يناير إلى 4 فبراير 2024.

وتوفر وزارة التموين القمح للمطاحن لانتاجه دقيق وتوزيعة على المخابز للانتاج الخبز البلدى المدعم، حيث تنتج الوزارة ما يقرب من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا بسعر الرغيف 5 قروش على بطاقات التموين.