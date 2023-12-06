شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: نرى من خلال برنامجنا الانتخابى كيفية إنقاذ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إنه عندما نتحدث عن الانتخابات الرئاسية في الداخل، فإنه كمرشح رئاسي متمسك بشعار حملته وهو "إنقاذ مصر"، مشيرا إلى أن الإنقاذ أمر متاح للشخص الحي، وأنه لا يوجد إنقاذ لشخص متوفي أو منتهي، وبالتالي هناك فرصة، وأن برنامجه الرئاسي يرى كيفية إنقاذ مصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "خطوطنا العريضة لإنقاذ مصر، هي بوضوح إصلاح منظومة التعليم، وإصلاح تشريعي، وإصلاح قطاع الصحة، والإصلاح الاقتصادي وما يتعلق بالشباب، والعدالة الاجتماعية".

فيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم، قال: "الدول ومرتبتها في المجتمع الدولي، تقاس على مستوى التعليم، والفرق بين أمريكا وباقي الدول، هو التعليم، فلن تكون هناك تنمية ولا حقوق ولا حريات بدون تعليم، وهناك مصريين وصلوا للعالمية في مختلف المجالات، ونحن نحتاج لبيئة علمية تبدأ بإصلاح منظومة التعليم، ونعمل على إصلاحها بفكر ومنهجية حتى تتقدم مصر".

وتابع: "التعليم هو الأساس، ولنا في ذلك برنامج ومشروع، وتطبيقه مرتبط بقرار سياسي وإرادة وهيئة تُكلف بعملية الإصلاح، ومن يتعلم لابد من توفير فرصة عمل مناسبة له".

وقال: "المحور الثاني، هو الإصلاح التشريعي، وعلينا التأكيد على استقلال القضاء بالعودة إلى دستور 2014، وإلغاء التعديلات التي جاءت في تعديلات 2019، وبالنسبة لمجلس الشيوخ نتمسك بأن يمارس اختصاصا تشريعيا وشكليا".

وفيما يتعلق بالحقوق والحريات، قال: "الدستور نص على الحبس الاحتياطي، وأنه يجب أن يكون مقيد بأسبابه ومدته، وأن يكون هناك استحقاق بالتعويض لمن حبس احتياطيا بدون وجه حق، أو حتى بمن حبس وصدر حكم قضائي بات بإلغاء هذا الحكم القضائي، وهي مسألة يفسرها القانون، ونحن نرغب في تفعيل النصوص الحالية بالدستور".

وتابع: "الاهتمام بالشباب مسألة في غاية الأهمية، ونحن نتحدث عن منظومة للشباب، بالإضافة إلى الصحة، فنحن نعاني من مستوى الأداء الصحي، وعدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان تراجع بشدة، وبعد اختزال مدة الدراسة لـ 6 سنوات بدلا من 7 سنوات، هو أمر يستحق النظر بالتأكيد".