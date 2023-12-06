شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسي حازم عمر: سأعمل على تخفيض أسعار الغذاء حال فوزى بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر إنه تقدم للترشح بالانتخابات الرئاسية، وهو يحمل معه رؤية راسخة ودراسات معمقة، للارتقاء بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأضاف خلال لقائه الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "برنامجنا الرئاسي منشور ومعلن، وقام عليه خبراء لهم خبرات متراكمة والقدرة على التطبيق".

وقال: "أتوجه برسائل للفئات الضعيفة وغير القادرة، وقراراتي حال فوزي بالانتخابات، هو تخفيض الغذاء والدواء، والسيطرة على الغلاء والتضخم، أما عن كيفية تطبيق ذلك، فسيكون من خلال التنازل عن الضرائب، وتحديدا ضريبة القيمة المضافة، عن قوائم من السلع التي يحتاجها الناس بشكل يومي، وكذلك التنازل عن الرسوم الجمركية للمواد الفعالة التي يتم استيرادها لصناعة الأدوية".

وقال: "أتوجه برسائل أيضا إلى الطبقة المتوسطة، وأقول لهم إنني أعلم أوجاعكم ومدى الضغوط التي تعرضتم لها، وإنها نهشت مدخراتكم في الفترة السابقة، وهذا سيتوقف بمجرد أن أتولى المسئولية، فأنتم العمود الفقري للمجتمع المصري، ولكم كامل الحق في الحفاظ على مستوى معيشتكم ومستوى معيشة أبنائكم".

وتابع: "أتوجه برسالة إلى المرأة، وأطلب منكم أن تتابعوا ما فعلناه تحت رئاستي لحزب الشعب الجمهوري، حيث إن 45% من هيئتنا البرلمانية من المرأة، ونحن الحزب الوحيد في مصر الذي وصل لتلك النتيجة من تمثيل المرأة".

كما وجه رسالته إلى ذوى الهمم، وقال: "أعلم همومكم، وأنا أب لأحد ذوى الهمم، شاء المولى عز وجل أن يفقد والدته منذ سنوات، فأصبحت أبا وأما له، وأعلم جيدا ما هي همومكم ومعاناتكم، وسأعمل على دمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم".

ووجه رسالة إلى الشباب، مؤكدا أنهم أمل هذه الأمة وأنهم يمثلون أكثر من نصف تعداد سكان مصر، حيث لهم الأغلبية والأولوية في عقله وقلبه، على حد تعبيره.