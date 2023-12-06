رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي: زيادة التصويت الشعبي "رسالة واضحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على أهمية الانتخابات الرئاسية 2024، مبينا أنها لها دلالات تتجاوز فكرة الانتخابات الرئاسية في حد ذاتها، ومن حيث إنعقادها في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة والإقليم.

وأضاف فوزى خلال حواره لبرنامج كلمة أخيره المذاع على قناة on، مساء الثلاثاء "أن مصر الآمنة والمستقرة كان هذا ثمار جهد كبير وإرادة كبيرة من جهات عديدة أهما الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يملك سجلاً حافلاً من الوطنية وحمل شرف العسكرية المصرية".

وأكد فوزى أهمية زيادة التصويت الشعبي في هذه الانتخابات لما له من رسالة مفادها أن اتجاه مصر في القضايا الاقليمية المحيطة هو محل تأييد المصريين.

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