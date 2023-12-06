مصطفى الفقي: المقاومة كسبت الحرب استراتيجياً بغض النظر عن نتائج الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسى، أن المقاومة الفلسطينية كسبت الحرب استراتيجيا بغض النظر عن النتائج الموجودة على الأرض.

وقال الفقى خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة ام بى سى مصر، مساء الثلاثاء: إذا كانت حماس وسرايا القدس هما الطرف المقاوم فكان لابد على حركة فتح أن تكون هي الطرف المفاوض، وهذا لا يحدث، مؤكدا أن حماس لم يكن لديها خيار في ظل توقف المفاوضات منذ سنوات وتزايد الانتهاكات في حق الفلسطينيين.

وأكد الفقى أن حماس استطاعت أن تضع بطحة تاريخية على رأس إسرائيل خلال ٥٠ يوم، موضحا أن حماس بذلت من الدماء ما لم يبذله أحد وتركت بصمه عسكرية تاريخية لم يتركها أحد.

وأردف الفقى: لابد من التعامل مع طرف فلسطينى واحد لأن التشتت أضاع القضية، لافتا إلى أنه لابد من تغيير القيادة الفلسطينية ووجود قيادة قوية يكون لها تفاوض مع إسرائيل.

واختتم الفقى: سألت عمر سليمان عن الخلاف بين فتح وحماس فأخبرني أنه لا يمكن إلقاء اللوم كله على حماس لأن فتح متصلبة.