ضياء رشوان: هناك منحنى خطير في القضية الفلسطينية.. ومصر ستدافع عن مصالحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا الظنينى :

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن مصر لديها أوراق كثيرة إزاء الأحداث الجارية في قطاع غزة، مبينا أن الدولة المصرية لديها قوة ولكنها "رشيدة" في اتخاذ قرارتها.

وأضاف رشوان، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك منحنى خطير في القضية الفلسطينية مبني على تصرفات غير محسوبة، ومصر ستدافع عن مصالحها.

وتابع رشوان : "مصر ليس لديها استعداد لتصفية القضية الفلسطينية، فأي عملية مقاومة تحدث من جانب الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية ضد جيش الاحتلال".

وتابع رشوان :"إسرائيل حققت مكسبا هائلا طوال الـ44 سنة وهو السلام مع مصر، فهي لم تحقق شيئا مع أي طرف في العالم العربي إلا عبر المرور بالسلام مع مصر، موضحا أن إسرائيل تدرك ذلك، ولم تشهد أي حروب مع دول طوال هذه الفترة.