هشام العسكري: عام 2023 شهد أعلى درجات حرارة تمت على مر العصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، أن أكبر نقطة بارزة في "كوب 28" هو تنفيذ وإنشاء صندوق التمويل والتي بادرت به الإمارات خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" ويعد خطوة كبيرة على المسار الصحيح لتجد التمويل المناسب لمثل هذه المشاكل الخاصة بالتغيرات المناخية على مستوى العالم.

وأضاف "العسكري"، خلال حواره عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء أن من مخاطر التغير المناخي الآن وناقشه "كوب 28" هو الحديث عن ثاني أكسيد الكربون والمشاريع الخضراء والاستثمارات في هذا الاتجاه، مبينا أن الآن يتم الحديث عن غاز الميثان وهو أحد الغازات الدفيئة وهو أشد وفترة تواجده ويمكن التعامل معه خلال 10 سنوات ويصدر من طبقة جليدية عميقة كما أن كل المخلفات الحيوانية.

وأردف العسكرى :أن عام 2023 هو أعلى درجات حرارة تمت على مر العصور والكرة الأرضية منذ مئات السنوات، مؤكدا أن هناك تصارع في عمليات التغيرات المناخية تشير بأننا لن نستطيع الوصول إلى زيادة في درجات الحرارة لـ2 درجة مئوية مع نهاية القرن ولكن سيزيد عن 2 درجة مئوية، منوهًا بأن التسارع في زيادة درجات الحرارة تخطى المتوقع في السنوات الأخيرة.