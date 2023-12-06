شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الغزل والنسيج: تشكيل غرفة عمليات للتنسيق مع المحافظات فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إبراهيم، إلى أنه على اللجان الفرعية التنسيق مع الإدارات التنفيذية بالشركات والمصانع من أجل تيسير وحشد لخروج العاملين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، كما أنه للجان الفرعية الحق فى تشكيل لجان داخلية من العاملين بمواقع العمل للإشراف علي عمليات خروج زملائنا بحشد وكثافة بمواقع العمل للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، رقم 213 لسنة 2017، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 والصادره بقرار وزير القوى العامله رقم 35 لسنة 2018، وعلى لائحة النظام الأساسي والمالي للنقابة العامة المعتمدة بقرار الجمعية العمومية للنقابة العامة بتاريخ 8 يوليو 2018، والمنشورة بالجريدة الرسمية.
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