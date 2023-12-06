"صابرة" تطلب الخلع: "بمسح سلالم وجوزي بيسرق الفلوس يشم بيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

قامت " صابرة. ح"، 41 سنة، عاملة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ضد زوجها "خليل. م"، 44 سنة، عامل بمصنع، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "بنزل أمسح سلالم وهو بيسرق الفلوس وينزل يشم بها".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها لمصراوى قائلة: تزوجته وهو عامل وبعد مرور 4 سنوات على الزواج، لم يخرج من البيت وأصبح من العاطلين، فلم يكن أمامي إلا النزول للعمل حتى أكن قادرة على الإنفاق على طفلتي".

تقول "صابرة": "انتظرت زوجي يقوم بمساعدتي لكنه تغير تماما، وأصبح شخصًا لا يعتبرنى بحياته فكل ما يفكر به هو الحصول على الأموال كي يتعاطى المخدرات، ولا يفكر بطفلته ومصروفها وتربيتها".

تشكو "صابرة": "أعمل من الساعة الـ7 صباحاً، تاركة طفلتي بمنزل أهلى، حتى أعود لها بمستلزماتها وأكلها، لكني فوجئت أكثر من مرة بزوجى يقوم بسرقة أموالي من الشنطة الخاصة حتى يقوم بشرب المخدرات "بياخد الفلوس يشم بيها"، ومع تكرار الأمر دخلنا في مشادة كلامية تطورت لمشاجرة طردني على إثرها من المنزل بطفلتي، ولم يفكر ولو لدقائق بأن يقوم بمصالحتنا، وطالبته بالطلاق، ورفض وبدأ في بيع عفش الشقه".

تختتم: لجأت بعدها إلى محكمة الأسرة بإمبابة، لرفع دعوى خلع ضده وحملت رقم 4390 لسنة 2022، للتخلص منه، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.