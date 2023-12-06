شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنة ريعيم بغلاف غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة ريعيم بغلاف غزة، في حين أفاد إعلام إسرائيلي، بأن سكان جنوب تل أبيب قدموا التماسا للمحكمة العليا ضد الجبهة الداخلية لعدم حمايتهم من التهديدات الصاروخية.

في غضون ذلك، أعلنت الصحة الفلسطينية، إصابة 3 برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة، بينما وصل عدد الشهداء إلى 64 شهيدا و106 جريحا بخان يونس خلال اليومين الماضيين.، عن القاهرة الإخبارية.