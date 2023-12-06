شكرا لقرائتكم خبر عن نوة قاسم.. بدأت 4 ديسمبر وتستمر 5 أيام والعواصف والأمطار أبرز ظواهرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من المواطنين يحرصون على البحث عن مواعيد النوات لما لها من أهمية خاصة وأن بعضها يرتبط بظواهر جوية وحالات من عدم الاستقرار.

- نوة " قاسم "، 5 أيام بدأت فى 4 ديسمبر، رياح جنوبية غربية، عواصف شديدة وامطار

- نوة" الفيضة الصغرى "تأتى 19 ديسمبر، 5 أيام، رياح شمالية غربية، ممطرة

يذكر أن الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أشارت إلى أن فصل الخريف هو فصل إنتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى أمطار وإنخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.

ومناخ فصل الخريف يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .