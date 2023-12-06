شكرا لقرائتكم خبر عن العربية لحقوق الإنسان: فريق المتابعين الدوليين يتابع الانتخابات بـ15 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنسق فريق المنظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر علاء شلبي، إن المنظمة أنهت كافة استعداداتها لمتابعة انتخابات الرئاسة في الداخل التي ستبدأ في 10 ديسمبر الجاري على مدار 3 أيام، مشيرا إلى أن فريق المتابعين الدوليين بالمنظمة سيتابع الانتخابات بالداخل في 15 محافظة خلال أيام التصويت الثلاثة بما يشمل 34 مركزا ضمن عينة مختارة جغرافيا .

وأضاف شلبي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن فريق المنظمة يضم 40 من كبار قادة المنظمات الحقوقية الأقدم في المنطقة، الذين ينتمون لـ 15 جنسية عربية وأوروبية، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية لفريق المتابعة الدولي للانتخابات الرئاسية 2024 تعمل على مدار الساعة منذ 30 نوفمبر الماضي، وقامت بالتنسيق مع عدد من أعضاء فريق المنظمة بمتابعة مجريات التصويت بالخارج في دولهم ضمن العينات المختارة للمتابعة.

وأوضح شلبي (منسق فريق المتابعين الدوليين بالمنظمة) أن التصويت بالخارج سار على ما يرام، وشهد مستوى جيدا من الإقبال، وكان مصحوبا بقدر لافت من البهجة، لافتا إلى أن المنظمة تتطلع إلى أن يتم مستقبلا تبني وتطبيق منظومة التصويت الإلكتروني للمقيمين بالخارج والمسافرين أثناء فترة التصويت على نحو يسمح بتسجيل أكبر قدر من معدلات المشاركة في التصويت.

وعلى صعيد الاستعداد لمتابعة التصويت في الداخل، قال شلبي "لقد بدأ وصول أعضاء الفريق الدولي للمنظمة للقاهرة منذ مساء الأحد الماضي، ويتوقع أن يكتمل وصول الفريق مساء بعد غد الجمعة"، منوها بأنه خلال الأيام العشرة الأخيرة، جرى عقد 3 اجتماعات افتراضية (عن بعد) بين أعضاء الفريق لمناقشة خطط الانتشار والتوزيع والعينات الجغرافية المختارة.

وتوقع شلبي أن تجسد هذه الجولة من الانتخابات خطوة على طريق تطور الممارسة الديمقراطية، خاصة وأن هذه الجولة تأتي بعد الحوار الوطني الذي وفر هامشا أكثر اتساعا للحريات السياسية والمنافسة والتعددية، كما تأتي في لحظة تتعمق فيها لحمة المجتمع المصري في مواجهة مخططات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.