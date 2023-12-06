وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع مسئولين دوليين التعاون في التصنيع العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي مع المنسق العام لوزارة الدفاع ببنجلاديش الفريق ووكر زمان ومدير الصناعات العسكرية بالجزائر العميد بداوي غاني رفقة الملحق العسكري بسفارة الجزائر بمصر والرئيس التنفيذي لأنظمة الاتصالات والمعلومات بمجموعة تاليس العالمية كريستوف سالمون، التعاون في عدد من مجالات التصنيع العسكري..وذلك في إطار فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023".

جاء ذلك اللقاء بجناح وزارة الإنتاج الحربي داخل المعرض بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب المهندس إميل حلمي إلياس وعدد من قيادات الوزارة.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي إن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، مستعرضاً أبرز المنتجات العسكرية التي تقوم الشركات التابعة بإنتاجها وفقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية، لافتاً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمجموعة متنوعة من منتجاتها العسكرية بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية مثل راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200" و"الصلب المدرع" المُنتج بسمكات متعددة.

بدورهم، أعرب الضيوف، خلال هذه اللقاءات، عن تطلعهم إلى تفعيل شراكات تعاونية إستراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه شركاتها التابعة من خبرات بشرية وقدرات تكنولوجية وإمكانيات تصنيعية وبنية تحتية على أعلى مستوى، وأشاروا إلى أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية للمنشآت الصناعية التابعة لكل جانب للتعرف عن قرب على الإمكانيات المتوفرة بها وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، مشيدين بتنظيم معرض "EDEX 2023" ومؤكدين أن الدورة الثالثة من المعرض تأتي في ظل ظروف استثنائية عالمية لتؤكد استمرار مسيرة الإنجاز بمصر بالرغم من التحديات الدولية الأخيرة وتداعياتها غير الإيجابية على كل دول العالم.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير محمد صلاح ثمّن ثقة الدول والشركات المشاركة بالمعرض الدولي للصناعات العسكرية في نسخته الثالثة ورغبة هذه الشركات في تسويق منتجاتها واستعراض إمكانياتها التصنيعية في مجال التسليح من خلال "EDEX 2023" لجذب أكبر قدر ممكن من الدول الراغبة في اقتناء هذه المنتجات، مضيفاً أنه تم خلال هذه اللقاءات التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال التصنيع العسكري داخل الشركات التابعة.

يذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمثل المعرض فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات العسكرية ويتيح لزواره تجربة فريدة لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية البرية والبحرية والجوية.