شكرا لقرائتكم خبر عن جارديان: إسرائيل تواجه مقاومة فلسطينية شرسة فى شمال وجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه القوات الإسرائيلية مواجهة فلسطينية شرسة في شمال وجنوب قطاع غزة خلال الحرب المشتعلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لصحيفة الجارديان.

تسعى القوات الإسرائيلية للتقدم نحو مدينة خان يونس في جنوب القطاع، إلا أنها قوبلت بمعارك عنيفة مع المقاومة الفلسطينية ما عرقل تنفيذ أهداف المرحلة الثانية من الهجوم الإسرائيلي في الوقت الذي تواجه فيه معارك شرسة تحول دون سيطرتها على مناطق حيوية في الشمال.

وعلى الرغم من تقدم القوات الإسرائيلية نحو وسط مدينة غزة، إلا أنها ما زالت تواجه معارك عنيفة من جانب المقاومة الفلسطينية تمنعها من السيطرة على مناطق حيوية مثل مخيم جباليا ومنطقة الشجاعية في شرق مدينة غزة.

وأشارت الجارديان الى أن مخيم جباليا على وجه الخصوص له أهمية حيوية حيث إنه أقرب المناطق الفلسطينية للحدود مع إسرائيل بالقرب من معبر بن حانون شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن المخيم أقيم عام 1948 ويضم ما يقرب من 100 ألف فلسطيني في مساحة لا تزيد على 1.4 كيلومتر مربع مما يجعله مزدحما بالسكان.

وتقوم إسرائيل بشن غارات جوية وبرية عنيفة في شمال وجنوب القطاع، وعلى الرغم من ذلك تواجه قوات الاحتلال مقاومة اعنف كلما حاولت التقدم نحو الجنوب.

في الوقت نفسه القوات الإسرائيلية ما زالت تسيطر على مناطق حيوية بما فيها أجزاء كبيرة من شارع صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب القطاع بينما تمكنت من تقسيم مدينة غزة إلى قطاعين على الأقل، كما أنها تسعى لعزل مدينة خان يونس عن باقي أجزاء القطاع.

وبحسب التقرير، تتكبد إسرائيل خسائر كبيرة مع استمرار الحرب في القطاع سواء اقتصاديا او استراتيجيا حيث تحولت اللهجة الداعمة للعدوان الإسرائيلي بعد ازدياد حدة الازمة الإنسانية.