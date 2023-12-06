شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 140 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تستعد لدخول غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موفد القاهرة الإخبارية، عن اصطفاف 140 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح استعدادا لدخول قطاع غزة.

كانت الأمم المتحدة، قالت اليوم الأربعاء، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون وضعا مروعا.

فى حين قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أكد على موقف الشعب الفلسطينى الثابت بالتمسك بحقوقه المشروعة، ورفض التهجير القسري والترحيل، مشيرا إلى أن نية إسرائيل تهجير أهالي القطاع، هي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى وجريمة حرب.

ثمن وزير العدل الفلسطيني، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، الموقف المصري الثابت والرئيس عبدالفتاح السيسي ، على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري لسكان غزة، داعيا المجتمع الدولى لا سيما مجلس الامن بالاضطلاع بمهامه في حفظ السلم والامن الدوليين.

أكد أن تهجير سكان غزة، يعد جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، معلقا: "هناك أركان مادية لجرائم الإبادة الجماعية وهي نقل السكان".