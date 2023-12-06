شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: إطلاق 6 صواريخ تجاه موقع الرادار الإسرائيلى بمزارع شبعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام فلسطينى، بإطلاق 6 صواريخ تجاه موقع الرادار الإسرائيلي بمزارع شبعا المحتلة في جنوب لبنان.

فى غضون ذلك، اعتبر وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، أن القصف الإسرائيلي لموقع للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، الثلاثاء، يعد انتهاكًا فاضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، موضحًا أن هذا الانتهاك يستوجب إدانة عملية من المجتمع الدولي الذي ينادي ليل نهار بتطبيق هذا القرار.

وأكد سليم أن إسرائيل ترفض منذ عام 2006 تطبيق القرار الأممي بكل مندرجاته وتواصل اعتداءاتها على لبنان برًا وجوًا وتقتل مدنيين وإعلاميين، كما تنتهك الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا متجاوزة الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تحرّم انتهاك سيادة الدول برًا وبحرًا وجوًا.

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