شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تحرير استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بشكل صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديريات التعليمية، ضوابط تحرير وتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بشكل صحيح، للتقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024، والتى تبدأ منتصف يناير المقبل، وذلك بعد فتح باب التسجيل علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحددت المديريات التعليمية، عدة تعليمات لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بشكل صحيح كالتالي:

- التأكد من كتابة الاسم رباعي كامل ومطابق لشهادة الميلاد.

- كتابة تاريخ الميلاد طبقا لشهادة الميلاد والتأكد من صحه البيانات المدونة في الإستمارة( عنوان - تليفون - وظيفة الأب ......).

- كود الطالبة مكتوب في إيصال المصروفات المدرسية او الاستمارة (رقم الطالب).

- استخدام الصورة الشخصية بخلفية بيضاء علي الاستمارة ( سكانر ) والاحتفاظ بنفس الصورة حتي يتم تسليمها للمدرسة .

- عدم طبع الاستمارة إلا بعد مراجعه البيانات كامله وتكون صحيحة لأن عند إعطاء أمر تأكيد او طباعة لن يتم تغيير أي بيانات مرة اخري.

- في حالة وجود بيان غير واضح للطالبة او لطلب الكود التوجه للمدرسة والتواصل مع شئون الطلبة للصف الثالث الإعدادي .

- دفع مصروفات الاستمارة 158 جنيه بالبريد بالرقم القومي خلال هذا الأسبوع.

- الإسراع في دفع المصروفات المدرسية.