شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تحرير استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بشكل صحيح والان مع تفاصيل الخبر
وحددت المديريات التعليمية، عدة تعليمات لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بشكل صحيح كالتالي:
- التأكد من كتابة الاسم رباعي كامل ومطابق لشهادة الميلاد.
- كتابة تاريخ الميلاد طبقا لشهادة الميلاد والتأكد من صحه البيانات المدونة في الإستمارة( عنوان - تليفون - وظيفة الأب ......).
- كود الطالبة مكتوب في إيصال المصروفات المدرسية او الاستمارة (رقم الطالب).
- استخدام الصورة الشخصية بخلفية بيضاء علي الاستمارة ( سكانر ) والاحتفاظ بنفس الصورة حتي يتم تسليمها للمدرسة .
- عدم طبع الاستمارة إلا بعد مراجعه البيانات كامله وتكون صحيحة لأن عند إعطاء أمر تأكيد او طباعة لن يتم تغيير أي بيانات مرة اخري.
- في حالة وجود بيان غير واضح للطالبة او لطلب الكود التوجه للمدرسة والتواصل مع شئون الطلبة للصف الثالث الإعدادي .
- دفع مصروفات الاستمارة 158 جنيه بالبريد بالرقم القومي خلال هذا الأسبوع.
- الإسراع في دفع المصروفات المدرسية.
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