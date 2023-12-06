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السكة الحديد تعدل بعض مواعيد قطارات خط القاهرة / الأقصر والواسطى / الفيوم

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لـ السكة الحديد عن تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط القاهرة / الأقصر و الواسطي / الفيوم.

 

وقالت الهيئة أنه اعتبارا من يوم 8/12/2023 يتم  تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثه تهوية القاهرة / الأقصر ليقوم الساعة 5.20 بدلا من الساعة 5.30، وتعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر سوهاج / نجع حمادي ليقوم الساعة 14.20 بدلا من الساعة 14.15  كالجداول المرفقة .

 

كذلك تعديل مواعيد  قطار رقم 130 تحيا مصر  الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 5.30  و قطار رقم 1104 تحيا مصر  الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.45 بدلا من الساعة 7.05  و قطار رقم 125 تحيا مصر  الفيوم /  الواسطي  ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 6.35  و قطار رقم 143 تحيا مصر  الفيوم /  الجيزة  ليقوم الساعة 7.30 بدلا من الساعة 7.15  كالجداول المرفقة .

 

ويأتي انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي راحة جمهور الركاب ، حيث اكدت الهيئة انها لا تدخر جهداً فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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