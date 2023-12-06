شكرا لقرائتكم خبر عن انفجاران قرب إيلات وجيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن اعتراض صاروخ "أرض أرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بأن السكان في إيلات أفادوا بسماع انفجارين على الأقل.

ودوت صفارات الإنذار في إيلات تزامنا مع قصف صاروخى.

وذكر إعلام إسرائيلي، بأن هناك انفجاران فوق البحر الأحمر قرب إيلات، والاشتباه بإطلاق صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال، اعتراض صاروخ أرض - أرض، أطلق باتجاه إيلات".