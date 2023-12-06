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ضمت 1052 متهمًا.. الداخلية تضبط 767 قضية آثار متنوعة خلال عام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار وحيازتها والإتجار بها.

أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال الفترة (من 1/1/2023 إلى 3/12/2023) عن ضبط 767 قضية متنوعة، بإجمالي 1052 متهم (17 قضية حيازة آثار والإتجار بها، و275 قضية تنقيب عن الآثار، و64 قضية تهريب آثار وعملات أثرية، و4 قضايا نصب آثار، عدد قضية سرقة لوحات أثرية، و5 قضايا عثور على الآثار، و401 قضية في مجال التعدي على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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