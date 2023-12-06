"فلل وعربيات وأراضي".. كشف تفاصيل قضية غسل أموال قيمتها 60 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشفت التحقيقات محاولة المضبوطان إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ ( 60 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.