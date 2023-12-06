أزمة السكر.. "حماية المستهلك" تضبط 18 طن بمخزن وتحيل صاحبه للنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكبر وموسعة أمس بنطاق القاهرة الكبرى، بالتزامن مع الحملات المُكثفة التي تشنها أفرع الجهاز الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية لضبط المُخالفين مُحتكري السلع لتحقيق الإنضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم الأربعاء، أن معلومات أفادت بوجود أحد المخازن بمنطقة المطرية لديه كميات كبيرة من سلعة السكر، يقوم بتخزينها وحجبها عن التداول، تمهيدا لبيعها في الأسواق بأزيد من السعر الرسمي، وعلى الفور تشكلت الحملة الرقابية بالإشتراك مع وزارة التموين، من مأموري الضبط القضائي من ( الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، الإدارة العامة للتحريات) بالجهاز، والتوجه لمنطقة المطرية.

وأضاف البيان: تبين صحة المعلومات الواردة، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمخزن والمواد المضبوطة وأنه يقوم بتخزين سكر المبادرة بسعر 27 جنيه، تمهيدا لطرحه في الأسواق بأزيد من هذا السعر، وتم عمل محضر بالواقعة وضبط 18 طن سكر (حجب عن التداول، بيع بأزيد من السعر الرسمي)، وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

فيما استكملت الحملات الرقابية بقطاع القاهرة الكبرى شن 10 حملات مُكبرة وتم المرور على 100 منشأة تجارية و تحرير عدد 19 قضايا تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، حجب السلع عن التداول، تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف المحافظات أمس بشن حملات رقابية موسعة ومُكثفة على الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة، وبناء على هذه التوجيهات، شن الجهاز 35 حملة مُكبرة على مستوى الجمهورية وتم المرور على 584 منشأة تجارية وتحرير 185 محضرا تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، حجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة) ، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وتم ضبط 5.244 طن سكر لحجب عن التداول فضلا عن 2 طن أعلاف و3.2 طن مواد غذائية متنوعة و1030 عبوة زيت طعام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 915 علبة سجائر للبيع بأزيد من السعر الرسمي.

من جانبه أكد رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرا إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار إلى أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيراً إلى تكثيف الحملات على مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدا على أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

كما ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع عن التداول أو تخزينها، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999 .

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