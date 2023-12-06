شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القبائل والعائلات المصرية: أهالى سيناء سيشاركون بالانتخابات لدعم السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور كريم سلام، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى، عضو مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن شمال سيناء شهدت بشكل ملحوظ التنمية الحقيقة بعد القضاء على الإرهاب.

وأوضح سلام، خلال المؤتمر الحاشد أنه كانت هناك مساحات شاسعة مهدورة ومتروكة لقوى الظلام، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى اقتحم هذه المساحات بالتنمية بالمشروعات التنموية بعد القضاء على الإرهاب.

وأضاف "سلام"، أن التنمية بدأت منذ البنية التحتية والمرافق والمصانع بنسبة 100%، وتم القضاء على الارهاب بفضل القوات المسلحة، والأن أصبح أهالى سيناء شاعرين بالأمان.

وأكد سلام، جميع أهالى سيناء سينزلوا فى طوابير للمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ودعم وتأييد المرشح الرئاسى السيد عبدالفتاح السيسى، وذلك لتوجيه الشكر له علئ مجهوده خلال الفترة الماضية، وكل أهل سيناء يجددون الثقة به.