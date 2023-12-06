شكرا لقرائتكم خبر عن 3200 شاحنة وصلت غزة عبر معبر رفح منذ بداية الحرب على القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد الشاحنات التي تم إدخالها من الجانب المصري لقطاع غزة عبر معبر رفح 3200 شاحنة منذ بداية الحرب الأخيرة علي قطاع غزة.

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء، أنه تم إدخال أكثر من 3200 شاحنة مساعدات مقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتضمنت حمولة الشاحنات أدوية ومستلزمات طبية وأغذية ومفروشات وخيام ومياه ومواد إغاثية.

وقام الهلال الأحمر المصري بتجهيزها وإدخالها إلى القطاع عن طريق بوابة معبر رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا.

واستقبلت محافظة شمال سيناء 2000 شاحنة، نقلت مساعدات مقدمة من الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب المصرية وعدد من الجهات الأخرى.

ووصل لميناء العريش 4 سفن مساعدات لصالح قطاع غزة من بينها سفينتين تركيتين حملت كميات من المساعدات المتنوعة والمستشفيات الميدانية لقطاع غزة وسفينة طبية فرنسية واخري سفينة طبية إيطالية.

كما وصلت عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش بشمال سيناء خلال الفترة من النصف الأول من أكتوبر الماضي حتي اليوم 274 طائرة نقلت مساعدات لقطاع غزة قادمة دول عربية وأجنبية ومنظمات إغاثية دولية.

وبدأ مطار العريش بشمال سيناء، استقبال المساعدات لغزة فى 12 أكتوبر الماضى، واوضحت بيانات غرفة متابعة وصول المساعدات ان عدد الطائرات التي استقبلها المطار وصلت إلى 274 طائرة، نقلت نحو 7200 طن من مواد الإغاثة والاغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إنه تم استقبال جميع المساعدات بمطار العريش، وقام متطوعون بتفريغ حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبى، الأمم المتحدة.

والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هى: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا.