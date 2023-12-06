شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 20 مصابا من قطاع غزة عبر معبر رفح ونقلهم للمستشفيات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل للجانب المصرى من معبر رفح اليوم الأربعاء 20 جريحا ومصابا و21 مرافقا لهم من قطاع غزة، حيث تم نقلهم بواسطة سيارات إسعاف مجهزة لتلقي الرعاية الطبية بالمستشفيات المصرية.

وقال مصدر بمعبر رفح، إنه تم نقل 17 جريحا و3 من مرضى الأورام، ونقلت سيارات الإسعاف 7 من بينهم إلى مستشفى العريش العام، و4 مجمع طبى السويس، و2 مستشفى بئرالعبد بشمال سيناء، و1 المستشفى الفرنسى، و1المستشفى الايطالى،1 مستشفى رمد بورسعيد، 1 مجمع طبى الإسماعيلية، وتم نقل مصابي الأورام، 2 مستشفى معهد ناصر، وحالة لمستشفى أورام السلام بالقاهرة.