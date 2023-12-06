شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مقتل لواء احتياط وجندى في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال مقتل لواء احتياط وجندى فى غزة، بحسب ما جاء فى خبر عاجل بقناة القاهرة الإخبارية.

أكد جيش الاحتلال أن القتلى هما الرقيب أول (احتياط) جوناثان مالكا، 23 عاما، جندي مدرع في الكتيبة 82، سقط في معركة في قطاع غزة، اللواء احتياط يوشاي غور هيرشبرغ (52 عاما)، قائد وحدة المفقودين في الفرقة 98، سقط في حادث سيارة عسكرية في غزة.



اللواء احتياط يوشاي غور هيرشبرغ قائد وحدة المفقودين في الفرقة 98



الرقيب أول احتياط جوناثان مالكا،

ودخل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة شهره الثالث على التوالى مع استمرار المجازر والإبادة الجماعية فى مناطق شمال وجنوب القطاع إثر القصف الجوى العنيف والمكثف من الطيران الحربى الإسرائيلى، وكثف الاحتلال غاراته على عدة مناطق فى شمال غزة أبرزها جباليا التى تعرض البلوك رقم 2 و5 لقصف عنيف، ما أدى لارتقاء 100 شهيد فلسطينى غالبيهم من الأطفال والنساء.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلى سلاح الدبابات والمشاة فى شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أى حركة للمواطنين المتواجدين فى الشمال خاصة بمخيم جباليا.

وشن الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية مكثفة على خانيونس جنوب القطاع مع محاولات التقدم شرقا مع توسع العمليات البرية فى عدة محاور، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة قرب مسجد عبد الله عزام بحى الزيتون جنوب غزة.