شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى ليبى: مجلس النواب يرفض المشاركة فى الاجتماع التحضيرى الأممى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مجلس النواب الليبى المشاركة فى الاجتماع التحضيرى الذى دعته له البعثة الأممية لدى ليبيا فى العاصمة التونسية منتصف ديسمبر الجارى، وذلك بسبب تحفظه على إقصاء المبعوث الأممى للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، بحسب ما أكده عضو البرلمان الليبى أحمد الشارف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

أشار عضو البرلمان الليبى، إلى أن المجلس لم يقوم بترشيح أيا من البرلمانيين للمشاركة فى اجتماع تونس الخماسى، مؤكدا أن البرلمان لديه رؤية للمشاركة تتمثل فى مشاركة الحكومة المكلفة من المجلس أو إقصاءها شريطة إقصاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح عضو البرلمان الليبى، أن المجلس يريد تحقيق توازن فى اجتماع البعثة الأممية بتونس بحيث يحقق صيغة "3+3" بمشاركة الأطراف الخمسة التى تم دعوتها مع توجيه الدعوة للحكومة الموازية، مؤكدا أن هناك طرح آخر بأن يتحول الاجتماع لصيغة "2+2" بمعنى أن يشارك المجلس الرئاسى ومجلس الدولة وكذلك البرلمان الليبى وقيادة الجيش الليبى، لافتا إلى أن المجلس الرئاسى سيكون ممثلا عن الغرب وكذلك لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتخطط بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لتأجيل الاجتماع التحضيرى الخماسى للأطراف الليبية المقرر عقده فى تونس منتصف ديسمبر الجارى، وذلك نتيجة الانقسامات والخلافات بين بعض المكونات السياسية داخل ليبيا التى تتمسك بتوسيع دائرة المشاركة فى الاجتماع وعدم اقتصاره على الأطراف الخمسة التى اختيارها المبعوث الأممى، بحسب ما أكده مصدر ليبى لـ"الخليج 365".

أوضحت المصدر، أن البعثة الأممية قد حددت منتصف ديسمبر الجارى لتنظيم الاجتماع التحضيرى فى العاصمة تونس للاتفاق على النقاط الفنية التى ستبحث فى الاجتماع الموسع بين الأطراف الليبية الخمسة، وذلك للتوافق على تفعيل قوانين الانتخابات بعد التوافق عليها بين الجميع، وذلك للدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وفى نوفمبر الماضى، طرح المبعوث الأممى لدى ليبيا مبادرة لكسر الجمود السياسى فى ليبيا حيث دعا إلى اجتماع يضم الأطراف الخمسة التى يراها رئيسية فى تركيبة الأزمة، وهم رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر.