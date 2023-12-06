شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يطالب المصريين بالتوجه لصناديق الاقتراع من أول ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن المصريين فى الخارج ظهروا فى مجملهم بصورة طيبة خلال التصويت بالانتخابات الرئاسية، مضيفا "بنحاول جميعا كل المصريين أن نشارك ونعبر عن هذا الحق الدستورى ويكون لنا صوت انتخابى، فالمشاركة والتعبير أن تمارس حقك ويكون حضورك مهم"، متابعا : "هذا يعلم أولادنا عندما يروا أبائهم وأعمامهم وهم مشاركين فى الانتخابات".

وتابع خلال عظته الأسبوعية بكنيسة أبى سيفين بمصر القديمة أن الانتخابات الرئاسية المقبل ستظل لمدة 3 أيام مطالبا المصريين بشكل عام وليس الأقباط فقط على حد وصفه بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع من أول ساعة فى فتح باب التصويت يوم الأحد حتى يكون هناك فرصة للأخرين للتصويت وعدم الاعتماد على اليوم الثالث أو أخر ساعة.

وفى سياق متصل، طالب قداسة البابا تواضروس الثانى الأباء الكهنة بتخصيص شهر كيهك للصلوات من أجل وقف الحروب والصراعات ومن أجل أن يعطى الله النعمة والحكمة والتدبير الحسن لأولى الأمر على مستوى العالم، موضحا أنه حينما يتابع الأخبار يسأل أين ذهبت الإنسانية؟ فما يحدث من عنف شديد يضيع كل معنى للإنسانية، قائلا: "العنف يولد عنف وما نراه من ضحايا ومصابين"، مضيفا، أنه رأى فيديو عن غزة قبل الحرب وكان يوضح أن بها مناطق وشواطئ جميلة، واليوم أصبحت مناطق مؤلمة إلى أقصى درجة، ولذلك طالب أن يكون شهر كيهك شهر تسبيح وصلوات من أجل أن يوقظ الله الإنسانية فى المسئولين بكل دول العالم لأن الله لم يخلق الإنسان للعنف، والخطية هى التى أوجدت العنف منذ قصة قابيل وهابيل.

وذكر البابا تواضروس الثانى، أن العنف الموجود حاليا غير مبرر بالمرة وهناك ضحايا من مدنيين وعسكريين ودائما الحرب يكون تأثيرها لمدة 50 عاما فى المستقبل.