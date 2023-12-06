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حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تنشر رابط الاستعلام عن مقرات اللجان

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، رابط لاستعلام المواطنين عن مقر  لجنتهم الانتخابية.

 

وقالت الحملة: يمكنك الاستعلام عن مقر لجنتك الانتخابية للإدلاء بصوتك في الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال الموقع الرسمي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي عبر الرابط التالي: https://www.abdelfattahelsisi.org/inquiry/

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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