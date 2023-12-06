جداول امتحانات نصف العام الدراسي بالمعاهد الأزهرية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات نصف العام لصفوف النقل بجميع المراحل والشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسي 2024/2023.

وانطلق العام الدراسي الحالي بالمعاهد الأزهرية في الـ 30 من سبتمبر الماضي، وسط متابعة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس القطاع.

وينشر "الخليج 365" مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل لجميع المراحل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، على النحو التالي:

- صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والبعوث الإسلامية - السبت 23 ديسمبر 2023.

- صفوف النقل الثانوي و معاهد البعوث الإسلامية - السبت 30 سبتمبر 2023.

- الشهادتين الابتدائية والإعدادية - الثلاثاء 16 يناير 2024.

إجازة نصف العام الدراسي:

- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي - السبت 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير.

- الفصل الدراسي الثاني:

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني - السبت 10 فبراير 2024.

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