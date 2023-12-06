نجيب ساويرس: حزين لعدم ظهور شاعر يشبه أحمد فؤاد نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

انطلق منذ قليل، حفل توزيع الدورة العاشرة من جائزة أحمد فؤاد نجم، لشعر العامية المصرية لعام 2023، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وداعب المهندس نجيب ساويرس، نوارة نجم ابنة الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، مؤكدا أنه كان ينوي إلقاء قصيدة يا فلسطينية، تحية للبطولات التي يقدمها قطاع غزة، ولكن نوارة نجم سبقته وألقت قصيدة أخرى عن غزة.

وقال ساويرس: لا أستطيع أن أتصور أنه مر عشر سنوات على وفاة أحمد فؤاد نجم، وعزائي أن تكون روحه ترفرف حولنا اليوم، مشيراً إلى أنه لم يغب يوما عن ذهنه.

وأضاف ساويرس، في كلمته: إنني حزين بسبب عدم ظهور شاعر في قامة الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم أو حتي يشبهه، وهي دلالة غير جيدة، وأمر سيء يمكن تفسيره على أنه نضوب للمواهب على الساحة الثقافية والشعرية.

وتابع ساويرس: أتمنى أن يكون هناك أمل في المواهب والبراعم الصاعدة التي نرعاها اليوم من خلال هذا الجائزة.

يشار إلى أن أحمد فؤاد نجم، (1929- 2013) أحد أهم شعراء العامية فى مصر وأحد ثوار الكلمة واسم بارز فى الفن والشعر العربى ولُقب بالفاجومى المصرى وبسبب ذلك سجن عدة مرات.

ويترافق اسم أحمد فؤاد نجم مع الشيخ إمام، وهو ملحن ومغن حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيرى الذى بدأ بعد نكسة 1967، حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيرى الذى بدأ بعد نكسة 1967، وفى عام 2007 اختارته المجموعة العربية فى صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة سفيرا للفقراء.